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Тен Гаг: Роналду не продається

Сьогодні 13:53 214 0
Ерік тен Гаг прокоментував майбутнє Кріштіану Роналду
Тен Гаг: Роналду не продається
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед не буде продавати нападника Кріштіану Роналду у літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер клубу Ерік тен Гаг на пресконференції.

"Кріштіану Роналду поки не з нами. Він дійсно відсутній через особисті проблеми. Ми плануємо залишити його у клубі на наступний сезон.

Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Щодо трансферу він мені цього не говорив. Я читав, але, як я вже сказав, Кріштіану не продається. Він входить у наші плани, і ми хочемо разом досягти успіху", - відзначив Тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у послугах Роналду.

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