Тен Гаг: Роналду не продається

Манчестер Юнайтед не буде продавати нападника Кріштіану Роналду у літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер клубу Ерік тен Гаг на пресконференції.

"Кріштіану Роналду поки не з нами. Він дійсно відсутній через особисті проблеми. Ми плануємо залишити його у клубі на наступний сезон.

Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Щодо трансферу він мені цього не говорив. Я читав, але, як я вже сказав, Кріштіану не продається. Він входить у наші плани, і ми хочемо разом досягти успіху", - відзначив Тен Гаг.