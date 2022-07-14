Барселона погодила контракт із захисником Севільї

Каталонцям залишилося домовитися із клубом футболіста

Барселона хоче посилитись центрбеком Севільї Жюлем Кунде.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Каталонський клуб погодив умови особистого контракту із 23-річним французом. Сам гравець хотів би перейти до Барселони, оскільки дуже високо оцінює клуб.

Севілья може погодитися на зниження фінансових вимог щодо Кунді, якщо Барселона включить до угоди когось зі своїх гравців. Раніше іспанський клуб вимагав свого гравця 60 млн євро.

Минулого сезону на рахунку француза 2 голи та 1 асист у 32 матчах Ла-Ліги.

Раніше Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника.