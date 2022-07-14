Головне
Крисько виграла срібну медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:06 353
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 168
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:35 6183
Онопрієнко принесла Україні бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:26 304
Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:49 1508
Збірна України зазнала другої поразки на Євро U-21
Вчора 20:55 960
Санітра: Хочу завершити свою тренерську кар'єру на Олімпійських Іграх-2026
Вчора 19:25 397
Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті
Вчора 18:41 826
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Вчора 16:56 566
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 15:09 9092
Прямі трансляції

Барселона погодила контракт із захисником Севільї

Сьогодні 09:26 307 0
Каталонцям залишилося домовитися із клубом футболіста
Барселона погодила контракт із захисником Севільї
Фото Getty Images
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселона хоче посилитись центрбеком Севільї Жюлем Кунде.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Каталонський клуб погодив умови особистого контракту із 23-річним французом. Сам гравець хотів би перейти до Барселони, оскільки дуже високо оцінює клуб.

Севілья може погодитися на зниження фінансових вимог щодо Кунді, якщо Барселона включить до угоди когось зі своїх гравців. Раніше іспанський клуб вимагав свого гравця 60 млн євро.

Минулого сезону на рахунку француза 2 голи та 1 асист у 32 матчах Ла-Ліги.

Раніше Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 6183
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО 2055
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 6231
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 9092
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати 2675
Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика 4068
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4789
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25886 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68880 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15347
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89714 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5018 1