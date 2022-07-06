Вересу запропонували спаринг з Дебреценом

Джерело - ФК Верес.
Рівненський Верес отримав пропозицію щодо проведення спарингу в Угорщині.
Про це заявив головний тренер команди Юрій Вірт.
"Сьогодні нам запропонували зіграти з Дебреценом в Угорщині. Але поки не знаємо, чи зможемо туди поїхати, бо є певні організаційні питання", - зазначив Вірт.
Раніше стало відомо про проведення чотирьох товариських матчів на території України. 21 липня Верес зіграє з Карпатами, 26 липня - з Львовом, 29 липня - з Минаєм, 6 серпня - з Колосом.
Нагадаємо Верес назвав бюджет на першу частину сезону.