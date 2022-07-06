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Вересу запропонували спаринг з Дебреценом

Сьогодні 10:10 147 0
Вересу запропонували спаринг з Дебреценом
#Верес, #Юрій Вірт

Джерело - ФК Верес.

Рівненський Верес отримав пропозицію щодо проведення спарингу в Угорщині.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Вірт.

"Сьогодні нам запропонували зіграти з Дебреценом в Угорщині. Але поки не знаємо, чи зможемо туди поїхати, бо є певні організаційні питання", - зазначив Вірт.

Раніше стало відомо про проведення чотирьох товариських матчів на території України. 21 липня Верес зіграє з Карпатами, 26 липня - з Львовом, 29 липня - з Минаєм, 6 серпня - з Колосом.

Нагадаємо Верес назвав бюджет на першу частину сезону.

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