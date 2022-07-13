Шахтар оголосив про припинення роботи свого клубного каналу

Ліцензію на ефірну частоту буде повернено державі

Джерело - ФК Шахтар.

ФК Шахтар прийняв рішення про закриття офіційного клубного телеканалу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через набрання чинності Законом України Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) й несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії цього Закону ФК Шахтар звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV.

Це вимушений крок, деталі якого викладено в заяві президента ФК Шахтар Ріната Ахметова від 11 липня 2022 року.

Ліцензію на ефірну частоту буде повернено державі.

Водночас сьогодні стало відомо, що рішення компанії SCM, яка належить президентові Шахтаря Рінату Ахметову, про вихід із медійного бізнесу не вплине на роботу ОТТ-платформи Oll.tv.