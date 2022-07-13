Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє вдома проти стамбульського Фенербахче в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.
Гра відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Пряма трансляція онлайн поєдинку - на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Також матч транслюватимуть у 13 країнах, які покриває Setanta.
Текстова трансляція на нашому сайті.
Цікаво
- Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося 15 червня в Ньоні;
- Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
- Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.