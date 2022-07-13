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Леоненко: На Україні чи в Україні - а яка різниця?

Сьогодні 18:10 265 0
Леоненко: На Україні чи в Україні - а яка різниця?
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко вважає, що немає різниці - говорити "в Україні" чи "на Україні".

Про це заявив сам ексгравець.

"Мені подобається "в Україні". В Україні чи на Україні - а яка різниця? Лише для політиків. Я у себе на Україні.

Найголовніше - що тут (показує на голову та серце - прим.). А ось ця хрінь, коли чіпляються за слова чи питають, чий Крим, - це не до мене. Я не знаю, що зі мною можуть зробити в Криму, але якщо ти мені таке запитання ставиш, то поїхали в Крим.

В український поїдемо? Я і не в український поїду. Просто хочу ось цим незрозумілим патріотикам, які люблять ставити питання про Крим… Звісно, ​​він наш, український.

Чи вважаю я себе українцем? Звісно. Росіянином я був”, - сказав Леоненко.

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