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Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї

Сьогодні 14:58 194 0
Рафінья стане гравцем Барселони
Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї
#Барселона, #Лідс, #Рафінья, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Лідса Рафінья Діас незабаром офіційно стане гравцем каталонської Барселони.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

"Блаугранас" оголосили про принципову домовленість із англійським клубом стосовно бразильця і тепер трансфер залежить лише від медогляду футболіста.

Очікується, що контракт буде підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Нагадаємо, Левандовський може перейти у Челсі.

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