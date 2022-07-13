Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Лідса Рафінья Діас незабаром офіційно стане гравцем каталонської Барселони.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
"Блаугранас" оголосили про принципову домовленість із англійським клубом стосовно бразильця і тепер трансфер залежить лише від медогляду футболіста.
Очікується, що контракт буде підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.
Нагадаємо, Левандовський може перейти у Челсі.