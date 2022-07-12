Левандовський може перейти у Челсі

Джерело - tribuna.
Форвард Баварії Роберт Левандовський розгляне пропозицію Челсі, якщо не перейде у Барселону.
Про це повідомив журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.
В іспанському клубі впевнені, що зможуть закрити угоду по 33-річному поляку за 45 млн фунтів стерлінгів.
Футболіст сказав, що чекатиме переходу у Барселону. Зараз переговори зайшли в кут, але рух очікується цього тижня.
Левандовський в будь-якому випадку хоче залишити Баварію, але Челсі побоюється повторення ситуації з вінгером Лідса Рафіньєю Діасом, коли пропозиція про його трансфер вже була прийнята, але це підштовхнуло до активних дій Барселону, куди Рафінья, найімовірніше, і перейде.
Головний тренер Челсі Томас Тухель схвалить такий варіант, якщо покупка поляка стане реальною. Він більше зацікавлений в трансфері Левандовського, ніж в Роналду.
Нагадаємо, Левандовський повернувся у Мюнхен.