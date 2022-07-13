Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн оголосив про підписання капітана збірної України Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Українець підписав контракт до кінця сезону 2022/23. Інші деталі угоди не розголошуються. Клуб з ОАЕ очолює Сергій Ребров, який привів команду до чемпіонства у минулій кампанії.
Andriy Yarmolenko 🇺🇦— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 13, 2022
⚒️➡️🏰 Until end of 2022-2023 Season 🟣⚫️ #alainclub | @alainfcae #WelcomeYarmolenko pic.twitter.com/mG76jFiHbA
Нагадаємо, Ярмоленко перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Гемом, за який відіграв останні 4 сезони.
Раніше повідомлялося, що в послугах Ярмоленка був зацікавлений особисто президент Динамо Ігор Суркіс.