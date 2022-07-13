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Ярмоленко перейшов в Аль-Айн

Сьогодні 10:41 749 0
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко знайшов новий клуб
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
#Аль-Айн, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн оголосив про підписання капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець підписав контракт до кінця сезону 2022/23. Інші деталі угоди не розголошуються. Клуб з ОАЕ очолює Сергій Ребров, який привів команду до чемпіонства у минулій кампанії.

Нагадаємо, Ярмоленко перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Гемом, за який відіграв останні 4 сезони.

Раніше повідомлялося, що в послугах Ярмоленка був зацікавлений особисто президент Динамо Ігор Суркіс.

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