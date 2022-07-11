Президент Динамо Ігор Суркіс запропнував колишньому вінгеру Андрію Ярмоленко безстроковий контракт.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту. Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленко безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати в футбол - стільки триватиме його контракт".

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"Була в нього конкретика з МЛС. Інтер Маямі пропонував дуже хороші умови контракту. Зараз це вже не тема. Я так розумію, не тема і Фулгем. Це питання вже закрите. Знаю, що ним цікавиться інший клуб АПЛ. Є інтерес з Чемпіношипу. Але Динамо зараз найбільш конкретне і Динамо зараз дає найцікавішу пропозицію", - сказав Вацко.