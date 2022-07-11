Головне
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців
Сьогодні 18:48 438
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 20:15 175
Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня
Сьогодні 17:58 243
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі
Сьогодні 17:39 775
11 липня на Всесвітніх іграх за медалі боротимуться 5 українських спортсменів
Сьогодні 14:49 260
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 14:32 6169
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 14:17 2773
Кривбас підписав Задераку
Сьогодні 11:54 263
Де Дзербі покинув Шахтар
Сьогодні 10:23 463
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Сьогодні 10:08 19707
Прямі трансляції

Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко

Сьогодні 19:19 809 0
Андрій може продовжити кар'єру в рідному клубі
Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс запропнував колишньому вінгеру Андрію Ярмоленко безстроковий контракт.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту. Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленко безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати в футбол - стільки триватиме його контракт".

  ЧитайтеЯрмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ

"Була в нього конкретика з МЛС. Інтер Маямі пропонував дуже хороші умови контракту. Зараз це вже не тема. Я так розумію, не тема і Фулгем. Це питання вже закрите. Знаю, що ним цікавиться інший клуб АПЛ. Є інтерес з Чемпіношипу. Але Динамо зараз найбільш конкретне і Динамо зараз дає найцікавішу пропозицію", - сказав Вацко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів 2308
Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО 4307
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 19707
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій 225545
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 2773
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 6169
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7820 1
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53694
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 686
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 87135
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20624 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5549