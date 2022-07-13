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Оболонь продовжила контракт з Іващенком

Сьогодні 10:10 201 0
Тренер отримав новий контракт
Оболонь продовжила контракт з Іващенком
#Іващенко, #Оболонь

Джерело - obolon.ua.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко продовжить роботу в клубі.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 41-річним українцем розрахований до 30 червня 2023 року.

Український спеціаліст очолив київський клуб влітку 2021 року, тренером в команді пивоварів в цілому працює з 2014 року.

У достроково завершеному сезоні Першої ліги Оболонь під керівництвом Іващенка фінішувала на 4-му місці.

Раніше повідомлялося, що київський клуб може очолити коуч Десни Олександр Рябоконь.

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