Оболонь продовжила контракт з Іващенком

Тренер отримав новий контракт

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко продовжить роботу в клубі.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 41-річним українцем розрахований до 30 червня 2023 року.

Український спеціаліст очолив київський клуб влітку 2021 року, тренером в команді пивоварів в цілому працює з 2014 року.

У достроково завершеному сезоні Першої ліги Оболонь під керівництвом Іващенка фінішувала на 4-му місці.

Раніше повідомлялося, що київський клуб може очолити коуч Десни Олександр Рябоконь.