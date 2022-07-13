Оболонь продовжила контракт з Іващенком

Джерело - obolon.ua.
Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко продовжить роботу в клубі.
Про це повдіомляє пресслужба клубу.
Нова угода з 41-річним українцем розрахований до 30 червня 2023 року.
Український спеціаліст очолив київський клуб влітку 2021 року, тренером в команді пивоварів в цілому працює з 2014 року.
У достроково завершеному сезоні Першої ліги Оболонь під керівництвом Іващенка фінішувала на 4-му місці.
Раніше повідомлялося, що київський клуб може очолити коуч Десни Олександр Рябоконь.