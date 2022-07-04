Джерело - sportarena.com.
Київська Оболонь визначається зі складом команди на новий сезон у Першій лізі.
Про це повідомляє Sportarena.
Також клуб може зважитися на зміни у тренерському штабі.
Першим кандидатом на посаду головного тренера є Олександр Рябоконь, котрий вступив у територіальну оборону Київської області після військового вторгнення російських військ в Україну.
Футбольний сезон 2021/22 в Україні було завершено достроково через розв’язану війну росією України. У підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Оболонь посіла четверте місце і мала зіграти у перехідних матчах, проте стикові поєдинки вирішили не проводити.
На перегляді в Оболоні перебуває колишній півзахисник Олімпіка Антон Калайтан.