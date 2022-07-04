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Рябоконь може очолити Оболонь

Сьогодні 18:25 69 0
Клуб визначається зі складом гравців
Рябоконь може очолити Оболонь
#Оболонь, #Олександр Рябоконь

Джерело - sportarena.com.

Київська Оболонь визначається зі складом команди на новий сезон у Першій лізі. 

Про це повідомляє Sportarena.

Також клуб може зважитися на зміни у тренерському штабі.

Першим кандидатом на посаду головного тренера є Олександр Рябоконь, котрий вступив у територіальну оборону Київської області після військового вторгнення російських військ в Україну.

Футбольний сезон 2021/22 в Україні було завершено достроково через розв’язану війну росією України. У підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Оболонь посіла четверте місце і мала зіграти у перехідних матчах, проте стикові поєдинки вирішили не проводити.

На перегляді в Оболоні перебуває колишній півзахисник Олімпіка Антон Калайтан.

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