Український захисник може змінити клуб влітку

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко може продовжити кар'єру в Аяксі.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Матвієнко дійсно в шорт-листі амстердамського Аякса на позицію лівого центрального захисника. В цьому питанні все буде залежати від того, чи продасть Аякс свого основного гравця на цій позиції Лісандро Мартінеса. Ним цікавляться Манчестер Юнайтед і Арсенал. Ціна питання 50 мільйонів євро. Матвієнко замість Мартінеса - це форматна заміна. Далі слово за Шахтарем".

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"Шанси на те, що Шахтар погодиться продати Матвієнка, є. У Миколи Матвієнка висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шахтаря".

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