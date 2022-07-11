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Матвієнко може перейти в Аякс

Сьогодні 19:36 224 0
Український захисник може змінити клуб влітку
Матвієнко може перейти в Аякс
#Аякс, #Ередівізі, #Микола Матвієнко, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко може продовжити кар'єру в Аяксі.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Матвієнко дійсно в шорт-листі амстердамського Аякса на позицію лівого центрального захисника. В цьому питанні все буде залежати від того, чи продасть Аякс свого основного гравця на цій позиції Лісандро Мартінеса. Ним цікавляться Манчестер Юнайтед і Арсенал. Ціна питання 50 мільйонів євро. Матвієнко замість Мартінеса - це форматна заміна. Далі слово за Шахтарем".

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"Шанси на те, що Шахтар погодиться продати Матвієнка, є. У Миколи Матвієнка висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шахтаря".

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"У Шахтаря на цей момент економічно не все слава богу. Це може бути плюсом для Матвієнка і його можливого трансферу у європейський клуб. Але це тільки шорт-лист Аякса. Він не виходив з офіційною чи будь-якою іншою пропозицією по Матвієнку", - сказав Вацко.

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