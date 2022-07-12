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Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:51 1902 0
Матчі відбудуться 20 та 27 липня.
Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Setanta Sports, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - tribuna.

Обида матчі київського Динамо проти турецького Фенербахче в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів транслюватиме телеканал Setanta Sports.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Поєдинки відбудуться 20 та 27 липня. Домашній поєдинок кияни зіграють у Лодзі на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.Також матч транслюватимуть у 13 країнах, які покриває Setanta.

Напередодні стало відомо, що Медіа Група Україна, до якої входять телеканали Футбол 1/2/3, відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні.

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