Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

Джерело - tribuna.

Обида матчі київського Динамо проти турецького Фенербахче в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів транслюватиме телеканал Setanta Sports.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Поєдинки відбудуться 20 та 27 липня. Домашній поєдинок кияни зіграють у Лодзі на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.Також матч транслюватимуть у 13 країнах, які покриває Setanta.

Напередодні стало відомо, що Медіа Група Україна, до якої входять телеканали Футбол 1/2/3, відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні.