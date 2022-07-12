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Белотті може перейти у Рому

Сьогодні 10:25 162 0
Андреа Белотті у пошуках нового клубу
Белотті може перейти у Рому
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Андреа Белотті

Джерело - tribuna.com.

Колишній нападник Торіно Андреа Белотті зацікавлений у переході в Рому.

Про це повідомляє RomaPress.net з посиланням на Il Corriere della Sera.

Італійського форварда пов’язують з переходом у Монако, але французький клуб ще не зробив офіційну пропозицію гравцю. 

Своєю чергою нападник зв’язувався з головним тренером Роми Жозе Моурінью. Португалець хотів би підписати його як підміну для Теммі Абрагама. 

Наразі Белотті чекає більш рішучих кроків від "джалороссі", проте римлянам потрібно позбутися кількох гравців, щоб сфокусуватися на власних трансферах. 

За Торіно форвард виступав впродовж 7 сезонів. На його рахунку 113 голів у 251 матчі.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда ТОП-клубу Туреччини.

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