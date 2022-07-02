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Фенербахче перед іграми з Динамо хоче підписати ТОП-нападника

Сьогодні 15:11 97 0
Белотті нині перебуває в статусі вільного агента та шукає новий клуб
Фенербахче перед іграми з Динамо хоче підписати ТОП-нападника
#Фенербахче, #Андреа Белотті

Джерело - sport.ua.

Керівництво Фенербахче у літнє трансферне вікно хоче підписати для підсилення команди топового нападника.

Про це повідомляє Fotomac.

У поле зору жовтих канарок потрапив 28-річний італієць Андреа Белотті, який напередодні залишив Торіно вільним агентом у зв'язку із закінченням терміну дії контракту.

Конкуренцію Фенербахче у боротьбі за Белотті готовий скласти Монако, але турецький клуб має на меті запропонувати футболісту фінансово кращі умови.

Андреа Белотті з 2015 року виступав за Торіно, у складі якого забив 113 м'ячів, завдяки чому посідає 8-ме місце у списку найкращих бомбардирів биків за всю історію клубу.

На піку кар'єри оціночна трансферна вартість Белотті становила 40 мільйонів євро, але боси Торіно не погоджувалися продавати свого зіркового бомбардира дешевше аніж 70 мільйонів.

Нагадаємо, що Фенербахче є суперником Динамо по другому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23.

Раніше повідомлялося Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика.

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