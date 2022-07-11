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Фенербахче розірвав контракт з Езілом

Сьогодні 20:50 174 0
Сторони припинили дію угоди за обопільною згодою
Фенербахче розірвав контракт з Езілом
#Фенербахче, #Месут Езіл

Джерело - NTV Sport.

Фенербахче розірвав контракт з півзахисником команди Месутом Езілом.

Про це повідомляє NTV Sport.

Сторони припинили дію угоди за обопільною згодою.

Гравець відмовився перепрошувати за свою поведінку. Наприкінці березня його було виключено зі складу через конфлікт з головним тренером Ісмаїлом Карталом.

З нового сезону команду тренує вже Жорже Жезуш, але й при ньому Езіл не повернеться в склад.

Нагадаємо, Фенербахче хоче підписати Суареса та Кавані перед матчами з Динамо.

Варто зазначити, що Динамо Київ є суперником Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

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