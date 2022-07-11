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Матчі УПЛ призупинятимуться у разі повітряної тривоги

Сьогодні 18:35 75 0
Про це розповів Міністр спорту України Вадим Гутцайт
Матчі УПЛ призупинятимуться у разі повітряної тривоги
#Чемпіонат України, УПЛ, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Матчі наступного сезону УПЛ будуть призупинятися під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Міністр спорту України Вадим Гутцайт.

"Безпека - передусім! Біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться - футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС", - написав Гутцайт.

Нагадаємо, чемпіонат України стартує 23 серпня.

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