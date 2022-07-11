Тен Гаг заборонив гравцям МЮ користуватися телефонами під час їжі

Нідерландець хоче об'єднати колектив

Джерело - The Telegraph.

Головний тренер Манчестер Юнайтед запровадив заборону використання смартфонів під час прийому їжі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ерік тен Гаг має намір об'єднати футболістів команди, тому заборонив користуватися мобільними пристроями.

Нідерландець хоче зміцнити почуття єдності серед команди та персоналу. Він наполягає на тому, щоб гравці постійно їли разом.

Заборонивши використання телефонів, фахівець розраховує спонукати футболістів більше розмовляти один з одним.

Нагадаємо, Роналду залишиться в Манчестер Юнайтед.