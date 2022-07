Французький ПСЖ може об'єднати у своєму складі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Новий спортивний директор парижан Луїш Кампуш контактував з агентом португальця Жорже Мендешем.

Luis Campos is in contacts with Jorge Mendes about Cristiano #Ronaldo, and a possible move of Portuguese player to PSG. 🇵🇹 #PSG



Cristiano is not included in final list of Manchester United to travelled to Tailand, and the possibility of Portuguese leaving is ver high. ⛔️ #MUFC