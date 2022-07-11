Хей: Канело зупинить Головкіна у пізніх раундах

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) переможе володаря IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Девід Хей.

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"Канело переможе достроково. Я гадаю, що це ідеальний поєдинок для нього. Саул повертається до суперника, який важить стільки ж, як і він, і якого він двічі переміг.

Так, в одному з боїв спірно, але особисто я вважаю, що Альварес виграв обидва поєдинки. Щоправда, я великий шанувальник Канело, тому трохи упереджений.

Але я передбачаю, що він зупинить Головкіна у пізніх раундах. Схоже, що він збирається йти напролом. Повертаючись після поразки, Канело хоче зробити заяву та зупинити Геннадія", – сказав Хей.