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Хей: Канело зупинить Головкіна у пізніх раундах

Сьогодні 15:55 248 0
Девід Хей прокоментував майбутній бій Канело - Головкін
Хей: Канело зупинить Головкіна у пізніх раундах
#Сауль Канело Альварес, #Хей, #Геннадій Головкін

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) переможе володаря IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Девід Хей.

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"Канело переможе достроково. Я гадаю, що це ідеальний поєдинок для нього. Саул повертається до суперника, який важить стільки ж, як і він, і якого він двічі переміг. 

Так, в одному з боїв спірно, але особисто я вважаю, що Альварес виграв обидва поєдинки. Щоправда, я великий шанувальник Канело, тому трохи упереджений.

Але я передбачаю, що він зупинить Головкіна у пізніх раундах. Схоже, що він збирається йти напролом. Повертаючись після поразки, Канело хоче зробити заяву та зупинити Геннадія", – сказав Хей.

Боксери вийдуть в ринг 17 вересня. Бій відбудеться в рамках другої середньої ваги.

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