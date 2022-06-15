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Алвес оголосив про відхід з Барселони

Сьогодні 22:12 133 0
Дані Алвес прокоментував відхід з Барселони
Алвес оголосив про відхід з Барселони
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Дані Алвес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Дані Алвес підтвердив відхід з команди.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Ось і настав час нашого прощання. Більш як вісім років я присвятив цьому клубу і цим кольорам. Але, як завжди буває в житті, роки минають, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час у різних місцях. Так і сталось. Мене намагались звільнити, але не змогли, бо ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий.

Але я не можу попрощатись, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Дякую вам. Також дякую за можливість повернутись у клуб і вдягнути цю чудову футболку знову. Сподіваюся, ви не сумуватимете  за моїм божевіллям та моїм щоденним щастям. Сподіваюсь також на те, що ті, хто залишиться, змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", – розповів Алвес.

Минулого сезону він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 16 матчах. 

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Публикация от Daniel Alves (@danialves)

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