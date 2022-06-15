Алвес оголосив про відхід з Барселони

Захисник Барселони Дані Алвес підтвердив відхід з команди.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Ось і настав час нашого прощання. Більш як вісім років я присвятив цьому клубу і цим кольорам. Але, як завжди буває в житті, роки минають, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час у різних місцях. Так і сталось. Мене намагались звільнити, але не змогли, бо ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий.

Але я не можу попрощатись, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Дякую вам. Також дякую за можливість повернутись у клуб і вдягнути цю чудову футболку знову. Сподіваюся, ви не сумуватимете за моїм божевіллям та моїм щоденним щастям. Сподіваюсь також на те, що ті, хто залишиться, змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", – розповів Алвес.