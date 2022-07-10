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Ювентусу запропонували підписати Торрейру

Сьогодні 15:25 182 0
Уругвайця не викупила Фіорентина
Ювентусу запропонували підписати Торрейру
#Ювентус, #Арсенал Лондон

Джерело - Tribuna.com.

Представники хавбека Арсенала Лукаса Торейри запропонували Ювентусу підписати футболіста.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Уругвайця не викупила Фіорентина, але він хотів би лишитися в серії А.

Ювентус має контакти з агентом Торрейри у переговорах по обміну Андреа Камб’язо з Дженоа на хавбека туринців Родріго Бентанкура. Якраз в разі можливого відходу Бентанкура у клубі можуть розглянути Торрейру як нового гравця в центр поля.

Проте для Ювентуса все одно пріоритетом на цю позицію є трансфер Леандро Паредеса з ПСЖ.

Нагадаємо Дибала покинув Ювентус на правах вільного агента.

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