Ювентусу запропонували підписати Торрейру

Уругвайця не викупила Фіорентина

Представники хавбека Арсенала Лукаса Торейри запропонували Ювентусу підписати футболіста.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Уругвайця не викупила Фіорентина, але він хотів би лишитися в серії А.

Ювентус має контакти з агентом Торрейри у переговорах по обміну Андреа Камб’язо з Дженоа на хавбека туринців Родріго Бентанкура. Якраз в разі можливого відходу Бентанкура у клубі можуть розглянути Торрейру як нового гравця в центр поля.

Проте для Ювентуса все одно пріоритетом на цю позицію є трансфер Леандро Паредеса з ПСЖ.

Нагадаємо Дибала покинув Ювентус на правах вільного агента.