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Дулуб: Львів зараз переглядає гравців по відео

Сьогодні 13:40 182 0
Тренер прокоментував ситуацію в команді перед новим сезоном
Дулуб: Львів зараз переглядає гравців по відео
#Львів, #Олег Дулуб

Джерело - ТК Футбол.

Тренерський штаб Львова по відео вибирає виконавців, яких хоче взяти на перегляд.

Про це заявив головний тренер команди Олег Дулуб.

"Я розумію, що ми можемо зробити на першому етапі - зараз тільки українці. Більш досвідчені футболісти поїдуть в інші команди, тому ми переглядаємо велику групу гравців, перш за все, по відео. Це Перша та Друга ліги, вибираємо виконавців, яких хочемо взяти на перегляд. Але розуміємо, що це можуть бути 1-2 новачки, щоб не зламати атмосферу в команді, яка в нас є.

Вантух з нами лише тренується. Ми з повагою ставимося до таких футболістів, якщо він висловить таке бажання, то чому б й ні?", - зазначив Дулуб.

Раніше Дулуб заявив, що у Львові залишилось 12 гравців з тогорічного складу.

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