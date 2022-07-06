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Дулуб: У Львові залишилось 12 гравців з тогорічного складу

Сьогодні 15:41 183 0
Фахівець прокоментував ситуацію в клубі перед новим сезоном
Дулуб: У Львові залишилось 12 гравців з тогорічного складу
#ФК Львів, #Олег Дулуб

Джерело - zbirna.com.

9 липня ФК Львів проведе перший контрольний матч, суперником в якому буде аматорська Кормила.

Про це заявив головний тренер команди Олег Дулуб.

"9 липня проведемо перший спаринг - з аматорами із Кормила (Давидів), які виступають у першості Львівської області. За тиждень ми вирушимо до Ужгорода, де зіграємо з Минаєм. На 20 липня у Львова заплановано контрольний поєдинок із чемпіоном Львівщини - Юністю (Верхня Білка), а 24-го зіграємо з Вересом. Ось такі найближчі плани.

Скільки гравців зі складу, який виступав у попередньому сезоні, були присутні на перших тренуваннях? 12. Також ми запросили кількох лідерів молодіжного складу.

Чи на легіонерів розраховуємо у новому сезоні? Ні, і не тому, що в мене до них якесь упереджене ставлення, просто такі сучасні реалії. До речі, пригадується, ще в січні, обмінюючись думками з клубним керівництвом, я стверджував, що Львову треба робити ставку на українських футболістів, оскільки минулого сезону легіонери не були такими помітними, як раніше. Втім, якщо відверто, то від двох іноземців, яких ми підписали в лютому, Іссіара Драмі та Фарука Мію, я б не відмовився. Це якісні виконавці, однак їх не буде в команді", - сказав Дулуб.

Раніше Довгий залишив ФК Львів.

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