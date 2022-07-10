Джерело - metalist1925.com.
ФК Металіст 1925 підписав контракт із 29-річним українським захисником Ігорем Курилом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ігор Курило народився у м. Зборів Тернопільської області. Футболом почав займатися у місцевій ДЮСШ, перший тренер - Володимир Михайлович Васильчишин. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за BRW-BIK із Володимир-Волинського, загалом 32 матчі - 1 гол.
На професійному рівні за ФК Тернопіль та волочийський Агробізнес, у складі останнього провів останні п'ять років (130 матчів, 12 голів).
Основна позиція - центральний захисник. У Металісті 1925 буде виступати під 17-м номером.
Раніше сім футболістів Металіста 1925 покинули клуб.