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Курило став гравцем Металіста 1925

Сьогодні 12:10 246 0
Клуб уклав контракт із першим літнім новачком
Курило став гравцем Металіста 1925
#Металіст 1925, #Ігор Курило

Джерело - metalist1925.com.

ФК Металіст 1925 підписав контракт із 29-річним українським захисником Ігорем Курилом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ігор Курило народився у м. Зборів Тернопільської області. Футболом почав займатися у місцевій ДЮСШ, перший тренер - Володимир Михайлович Васильчишин. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за BRW-BIK із Володимир-Волинського, загалом 32 матчі - 1 гол.

На професійному рівні за ФК Тернопіль та волочийський Агробізнес, у складі останнього провів останні п'ять років (130 матчів, 12 голів).

Основна позиція - центральний захисник. У Металісті 1925 буде виступати під 17-м номером.

Раніше сім футболістів Металіста 1925 покинули клуб.

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