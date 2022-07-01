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Сім футболістів Металіста 1925 покинули клуб

Сьогодні 11:51 205 0
Статус вільних агентів після закінчення контрактів отримали ряд футболістів
Сім футболістів Металіста 1925 покинули клуб
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Сім футболістів Металіста 1925 покинуло команду.

Про це повідомляє пресслужба харківської команди.

Статус вільних агентів після закінчення контрактів отримали захисники Сергій Ченбай та Віталій Єрмаков, півзахисники Антон Савін, Максим Задерака та Юрій Батюшин.

Хавбек Дмитро Криськів повернувся в Шахтар, він виступав у Харкові на правах оренди.

Також трудовий договір за згодою обох сторін розірвано з боснійським центрбеком Амаром Квакічем. Його угода була розрахована до літа 2023 року.

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