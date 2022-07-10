Циганков не розглядає трансфер у Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.

Для лідера Динамо Віктора Циганкова пріоритетом є АПЛ або перехід у ТОП-клуб Серії А.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

У Динамо та Циганкова у 2018 році була домовленість, що він підписує свій останній контракт з клубом, а кияни повинні його продати в зазначений термін. 24-річний футболіст не змінив своєї думки та не збирається погоджуватися на чергову пролонгацію угоди, термін дії якої закінчується наступного літа.

Раніше були чутки, що в трансфері українця зацікавлена Севілья. Бурбас натомість стверджує, що жодної пропозиції від іспанців не надходило.

За інформацією джерела, сам Циганков не розглядає варіант із переїздом у Ла-Лігу. Для нього пріоритетом є АПЛ або перехід у ТОП-клуб Серії А. Проте, зацікавленість до гравця в Серії А поки виявляли лише Сассуоло та Торіно.

У червні футболіст почав співпрацю з іноземною агентською компанією Sports Entertainment Group (SEG), а його інтереси тепер представлятиме Пере Гвардіола.