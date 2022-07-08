Київське Динамо відхилило пропозицію Севільї щодо трансферу Віктора Циганкова.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Я так розумію, що пропозиція від Севільї по Циганкову була, але вона зовсім не відповідає амбіціям київського Динамо. Зовсім! Хоча у Циганкова рік контракту. І знову ж таки, одна справа зараз, а інша, якщо команда гратиме у Лізі чемпіонів, тоді усе може бути інакше. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній момент Динамо не розглядає пропозиції з продажу футболістів. Тобто вони виставили певні цінники.

Якщо сума менша, то вони навіть не розглядають пропозиції. Але це тільки до кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо вдасться пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів, то це одна історія. Якщо ні, то Динамо буде набагато відкритіше, відвертіше і легше ставитиметься до тих пропозицій, які приходитимуть на різних футболістів", - заявив Циганик.