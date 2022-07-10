Ребров: Із задоволенням попрацював би з Ярмоленком в Аль-Айні

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров був би не проти попрацювати з Андрієм Ярмоленком.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи має Аль-Айн шанс запросити Ярмоленка? Є шанс. Ми розглядаємо гравців на певні позиції. У нас лише одне вакантне місце для іноземця. Клуб намагається дуже обережно працювати на трансферному ринку. Звичайно, я б із задоволенням попрацював із Андрієм. Впевнений, гравець його рівня може отримати багато пропозицій не лише з Еміратів. Він може грати у Європі. Для нього важливо знайти собі оптимальний варіант і починати готуватися до сезону.

Але це вже вирішуватиме Андрію. Впевнений, він ще готовий грати на найвищому рівні. Йому треба вибрати правильну команду. Андрій - амбітний хлопець. Він хоче боротися за чемпіонство та вигравати у кожному матчі. Якщо ця пропозиція від команди, яка ставить завдання залишитися у прем'єр-лізі (Ярмоленко цікавиться Фулгем" - прим.), то, як на мене, це не пропозиція для Андрія Ярмоленка. Але знову ж таки вирішувати йому", - сказав Ребров.