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Ярмоленко попрощався з Вест Гемом

Сьогодні 10:25 62 0
30 червня Андрій Ярмоленко стане вільним агентом.
Ярмоленко попрощався з Вест Гемом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко влітку залишить Вест Гем.

Про це розповів сам футболіст в Іnstagram.

"Настав час подякувати Вест Гему і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.  

Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!

Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати!  Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!" – написав Ярмоленко.

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Публикация от Yarmolenko Andriy (@yarmolenkoandrey)

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