Ярмоленко попрощався з Вест Гемом

Український півзахисник Андрій Ярмоленко влітку залишить Вест Гем.

Про це розповів сам футболіст в Іnstagram.

"Настав час подякувати Вест Гему і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.

Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!

Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!" – написав Ярмоленко.