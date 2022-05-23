Ярмоленко попрощався з Вест Гемом

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко влітку залишить Вест Гем.
Про це розповів сам футболіст в Іnstagram.
"Настав час подякувати Вест Гему і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.
Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!
Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!" – написав Ярмоленко.
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