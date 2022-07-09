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Фомін увійшов до тренерського штабу Металіста

Сьогодні 22:10 142 0
Фомін увійшов до тренерського штабу Металіста
#Металіст, #Руслан Фомін

Джерело - ФК Металіст.

У тренерський штаб команди Металіст увійшов Руслан Фомін.

Про це повідомляє віцепрезидент клубу Євген Красніков.

36-річний гравець останнім часом виступав за команду на позиції нападника. Раніше Красніков повідомив, що форвард буде працювати у тренерському штабі, якщо вирішить завершити кар’єру.

Також офіційний сайт клубу вказує, що колишній півзахисник команди Антон Поступаленко буде працювати у селекційній службі.

Раніше Антон Поступаленко прийняв рішення про завершення кар'єри професійного футболіста.

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