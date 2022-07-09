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Півзахисник Металіста завершив кар'єру

Сьогодні 12:09 337 0
Півзахисник Металіста завершив кар'єру
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Металіста Антон Поступаленко прийняв рішення про завершення кар'єри професійного футболіста.

Про це розповів сам футболіст.

"Мріяв кінець кар’єри провести у рідному клубі. Так і трапилося, тому я задоволений. Вдячний керівництву, що довірилися мені, та хлопцям, з якими я грав. Ми розмовляли з Красніковим, щоб я поступово переходив на роботу в структурі клубу.

Зараз я в підвішеному стані, тому як буде, так буде. Я зачекаю, якщо нічого не трапиться… Розумію, яка ситуація. Не до мене зараз. Подивимось, якою буде оця історія з Металістом та Дніпром-1", — сказав Поступаленко.

За свою кар'єру гравець також виступав за Закарпаття, Олімпік, Сталь, Металург Д, Торпедо Ж та ЛНЗ-Черкаси.

Раніше Кобін став спортивним директором Металіста.

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