Клуб провів другий трансфер за два дні

Італійська Фіорентина підписала воротаря Аталанти П’єрлуїджі Голліні.

Про це повідомляє пресслужба фіалок.

Мова йде про оренду 27-річного стража воріт з послідовним правом викупу. Про суму викупу не повідомляється.

Нагадаємо, що минулий сезон Голліні провів у складі англійського Тоттенгема на правах оренди. Але після того, як він зіграв лише 4 матчі у Кубках Англії та 6 ігор у Лізі Конференцій, "шпори" вирішили не викупати італійця.

Конкурентом за місце у стартовому складі фіалок для Голліні буде поляк Батломей Драговскі.

Це другий трансфер фіалок за сьогодні. Раніше клуб оголосив про придбання нападника мадридського Реала Луку Йовича.