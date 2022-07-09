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Фіорентина підписала воротаря Аталанти

Сьогодні 21:55 216 0
Клуб провів другий трансфер за два дні
Фіорентина підписала воротаря Аталанти
#Аталанта, #Фіорентина

Джерело - football.ua.

Італійська Фіорентина підписала воротаря Аталанти П’єрлуїджі Голліні.

Про це повідомляє пресслужба фіалок.

Мова йде про оренду 27-річного стража воріт з послідовним правом викупу. Про суму викупу не повідомляється.

Нагадаємо, що минулий сезон Голліні провів у складі англійського Тоттенгема на правах оренди. Але після того, як він зіграв лише 4 матчі у Кубках Англії та 6 ігор у Лізі Конференцій, "шпори" вирішили не викупати італійця.

Конкурентом за місце у стартовому складі фіалок для Голліні буде поляк Батломей Драговскі.

Це другий трансфер фіалок за сьогодні. Раніше клуб оголосив про придбання нападника мадридського Реала Луку Йовича.

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