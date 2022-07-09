Фіорентина підписала нападника Реала

Джерело - acffiorentina.com.
Форвард Реала Лука Йович став гравцем Фіорентини.
Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.
Деталі контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода діятиме як мінімум до літа 2024 року за схемою 2+2.
Реал нічого не отримає за перехід футболіста, але в договір закладено умову про передачу 50% коштів від майбутнього перепродажу гравця.
Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи.