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Фіорентина підписала нападника Реала

Сьогодні 08:11 194 0
Угода буде розрахована на два роки
Фіорентина підписала нападника Реала
#Йович, #Реал Мадрид, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Фіорентина

Джерело - acffiorentina.com.

Форвард Реала Лука Йович став гравцем Фіорентини.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода діятиме як мінімум до літа 2024 року за схемою 2+2.

Реал нічого не отримає за перехід футболіста, але в договір закладено умову про передачу 50% коштів від майбутнього перепродажу гравця.

Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи. 

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