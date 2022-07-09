Фіорентина підписала нападника Реала

Угода буде розрахована на два роки

Форвард Реала Лука Йович став гравцем Фіорентини.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода діятиме як мінімум до літа 2024 року за схемою 2+2.

Реал нічого не отримає за перехід футболіста, але в договір закладено умову про передачу 50% коштів від майбутнього перепродажу гравця.

Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи.