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Кобін став спортивним директором Металіста

Сьогодні 20:24 256 0
Кобін став спортивним директором Металіста
#Василь Кобін

Джерело - Tribuna.com.

Колишнього головного тренера Миная Василя Кобіна призначено спортивним директором Металіста.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Також цю інформацію підтвердив журналіст Ігор Циганик. За його словами, 37-річний українець займатиметься спортивною частиною роботи в харківському клубі.

Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер та Євген Красніков перейдуть в Дніпро-1.

Український спеціаліст залишив закарпатський клуб у вересні 2021 року, після чого знаходився без роботи. Кобін грав за Металіст у 2014 році.

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