Кобін став спортивним директором Металіста

Колишнього головного тренера Миная Василя Кобіна призначено спортивним директором Металіста.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Також цю інформацію підтвердив журналіст Ігор Циганик. За його словами, 37-річний українець займатиметься спортивною частиною роботи в харківському клубі.

Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер та Євген Красніков перейдуть в Дніпро-1.

Український спеціаліст залишив закарпатський клуб у вересні 2021 року, після чого знаходився без роботи. Кобін грав за Металіст у 2014 році.