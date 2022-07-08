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Мудрик готовий перейти у Брентфорд

Вчора 22:25 205 0
Мудрик готовий перейти у Брентфорд
#Брентфорд, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд активізувався в спробах підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

Попри бажання футболіста грати в Лізі чемпіонів та виступати за Баєр, Брентфорд дуже серйозно займається цим переходом.

Зараз Мудрик готовий серйозно розглянути пропозицію англійського клубу, хоч і говорив раніше, що однозначно не перейде в Брентфорд. Півзахисник має намір з часом витягнути клуб в ЛЧ.

Переговори тривають, Брентфорд поводить себе наполегливо. Шахтар може погодитися на продаж свого футболіста, оскільки потребує додаткових фінансів. Поточного фінансування від інвестора не вистачає.

Водночас Баєр не просто втратив статус фаворита в боротьбі за 21-українця, а взагалі відкотився назад.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.

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