Мудрик готовий перейти у Брентфорд

Джерело - Чемпіон.
Брентфорд активізувався в спробах підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
Попри бажання футболіста грати в Лізі чемпіонів та виступати за Баєр, Брентфорд дуже серйозно займається цим переходом.
Зараз Мудрик готовий серйозно розглянути пропозицію англійського клубу, хоч і говорив раніше, що однозначно не перейде в Брентфорд. Півзахисник має намір з часом витягнути клуб в ЛЧ.
Переговори тривають, Брентфорд поводить себе наполегливо. Шахтар може погодитися на продаж свого футболіста, оскільки потребує додаткових фінансів. Поточного фінансування від інвестора не вистачає.
Водночас Баєр не просто втратив статус фаворита в боротьбі за 21-українця, а взагалі відкотився назад.
Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.