Мудрик готовий перейти у Брентфорд

Брентфорд активізувався в спробах підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

Попри бажання футболіста грати в Лізі чемпіонів та виступати за Баєр, Брентфорд дуже серйозно займається цим переходом.

Зараз Мудрик готовий серйозно розглянути пропозицію англійського клубу, хоч і говорив раніше, що однозначно не перейде в Брентфорд. Півзахисник має намір з часом витягнути клуб в ЛЧ.

Переговори тривають, Брентфорд поводить себе наполегливо. Шахтар може погодитися на продаж свого футболіста, оскільки потребує додаткових фінансів. Поточного фінансування від інвестора не вистачає.

Водночас Баєр не просто втратив статус фаворита в боротьбі за 21-українця, а взагалі відкотився назад.