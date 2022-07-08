Кучер приєднався до табору Дніпра-1 у Словенії

У Дніпро-1 зміниться головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Металіста Олександр Кучер залишив команду після контрольного матчу з Антальяспором у Туреччині.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Увечері того ж дня фахівець приєднався до тренувального табору Дніпра-1 у Словенії, який сьогодні проведе свій перший спаринг на зборах.

Разом із Кучером у розташування дніпрян прибули 4 гравці Металіста – голкіпер Владислав Рибак, центрбек Богдан Порох, фулбек Єгор Картушов та півзахисник Сергій Горбунов.

Відзначається, що це не остаточний список футболістів харків’ян, що приїдуть у Дніпро-1.

Раніше з'явилася інформація про те, що віцепрезидент Металіста Євген Красніков та тренер Олександр Кучер залишають харків'ян та переходять до Дніпра-1.