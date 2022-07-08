Ворскла підсилилась нападником

Ворскла підтвердила перехід нападника Фігейренсе Марлісона.

Про це повідомляє пресслжуба полтавського клубу.

24-річний бразилець виступатиме за полтавську команду до кінця сезону 2022/2023 на правах оренди. Марлісон обрав 33-й ігровий номер.

Форвард вже встиг відзначитись забитим голом у контрольному матчі проти Гурніка, з’явившись на полі в другому таймі.

На рахунку Марлісона 5 голів у 14 матчах за Металіст 1925 у рамках попереднього розіграшу УПЛ.

Раніше стали відомі деталі контракту Скрипника з Ворсклою.