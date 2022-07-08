Капітан збірної України відреагував на конфлікт з віцепрезидентом ФТУ

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма оцінив конфлікт навколо віцепрезидента Федерації тенісу України Михайла Зукіна.

Про це розповів сам фахівець.

"Протягом тривалого часу я очолював чоловічу, а згодом жіночу дорослі національні збірні. Тому можу вважати, що достатньо володію об'єктивною інформацією. Саме тому не можу залишитися осторонь.

Я глибоко стурбований і розчарований цією ситуацією, яка виникла після оприлюднення листа деяких українських тенісистів-професіоналів. Впевнений, що багато непорозумінь та претензій можна і необхідно вирішувати шляхом діалогу, дискусій та обговорень, не виносячи це в публічну площину. Зробити все можливе, щоб вирішити конфліктну ситуацію на благо спільних інтересів. Вважаю, що зараз у вкрай тяжкий час для нашої країни не потрібно з'ясовувати стосунки, залучаючи громадськість, яка зараз і так переживає багато стресів та переживань.

У свою чергу, хочу сказати, у період мого капітанства жіночої збірної останнє слово було за мною щодо складу команди. Я говорив керівництву Федерації, кого хотів би бачити у складі збірної команди, і після цього велися переговори з гравцями. Безумовно, іноді не досягалося консенсусу як у фінансових питаннях, так і в організаційних. Сподіваюся, ми всі зможемо вийти із цієї складної ситуації мирними та переговорними діями", - розповів Філіма.