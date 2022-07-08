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Спеція обговорила з Аталантою трансфер Коваленка

Сьогодні 11:28 265 0
Віктор Коваленко може залишитися у Спеції на насутпний сезон
Спеція обговорила з Аталантою трансфер Коваленка
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Хавбек Аталанти Віктор Коваленко може повернутися у Спецію.

Про це повідомляє Calcio Spezia з посиланням на La Nazione.

Виконавчий директор Спеції Ріккардо Печіні провів зустріч з представниками Аталанти, щоб обговорити підписання Коваленка. Була інформація, що йдеться про оренду.

Також клуб може продати капітана Джуліо Маджоре в Торіно – він грає на одній позиції з Коваленком.

Минулого сезону українець провів 27 матчів за Спецію, забив 1 м’яч та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Спеція хоче зберегти Коваленка.

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