Спеція обговорила з Аталантою трансфер Коваленка

Віктор Коваленко може залишитися у Спеції на насутпний сезон

Хавбек Аталанти Віктор Коваленко може повернутися у Спецію.

Про це повідомляє Calcio Spezia з посиланням на La Nazione.

Виконавчий директор Спеції Ріккардо Печіні провів зустріч з представниками Аталанти, щоб обговорити підписання Коваленка. Була інформація, що йдеться про оренду.

Також клуб може продати капітана Джуліо Маджоре в Торіно – він грає на одній позиції з Коваленком.

Минулого сезону українець провів 27 матчів за Спецію, забив 1 м’яч та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Спеція хоче зберегти Коваленка.