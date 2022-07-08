Спеція обговорила з Аталантою трансфер Коваленка

Джерело - tribuna.com.
Хавбек Аталанти Віктор Коваленко може повернутися у Спецію.
Про це повідомляє Calcio Spezia з посиланням на La Nazione.
Виконавчий директор Спеції Ріккардо Печіні провів зустріч з представниками Аталанти, щоб обговорити підписання Коваленка. Була інформація, що йдеться про оренду.
Також клуб може продати капітана Джуліо Маджоре в Торіно – він грає на одній позиції з Коваленком.
Минулого сезону українець провів 27 матчів за Спецію, забив 1 м’яч та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Спеція хоче зберегти Коваленка.