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Спеція хоче зберегти Коваленка

Сьогодні 09:13 123 0
Віктор Коваленко може залишитися у Спеції на насутпний сезон
Спеція хоче зберегти Коваленка
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер Спеції  Лука Готті хоче бачити українця Віктора Коваленка у своїй команді на наступний сезон.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Спеція отримала нового тренера, це Лука Готті. І той хоче бачити Віктора Коваленка у своїй команді на наступний сезон. Але головне слово залишається за Аталантою. Коваленко – один з тих гравців, з якими Аталанта не проти розпрощатись.

Спеція хоче оренду, Аталанта хоче максимально велику суму грошей за трансфер Коваленка. У Спеції є конкурент з Англії. Наскільки я розумію, мова йде про клуб з Чемпіоншипу, але який здатен заплатити кошти Аталанті", – розповів Вацко.

Раніше Спеція Коваленка призначила нового головного тренера.

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