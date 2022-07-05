Спеція хоче зберегти Коваленка

Новий головний тренер Спеції Лука Готті хоче бачити українця Віктора Коваленка у своїй команді на наступний сезон.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Спеція отримала нового тренера, це Лука Готті. І той хоче бачити Віктора Коваленка у своїй команді на наступний сезон. Але головне слово залишається за Аталантою. Коваленко – один з тих гравців, з якими Аталанта не проти розпрощатись.

Спеція хоче оренду, Аталанта хоче максимально велику суму грошей за трансфер Коваленка. У Спеції є конкурент з Англії. Наскільки я розумію, мова йде про клуб з Чемпіоншипу, але який здатен заплатити кошти Аталанті", – розповів Вацко.