Дніпро-1 запропонував посади Краснікову та Кучеру

Дніпро-1 запропонував головному тренеру Металіста Олександру Кучеру очолити команду, а Євгену Краснікову посаду спортивного директора.

Про це заявив Красніков проекту ТаТоТаке.

"У нас відбулася попередня розмова. Але рішення буде прийнято протягом дня-двох після консультацій із президентом клубу Олександром Ярославським та вболівальниками.

Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо до СК Дніпро-1, то почнемо працювати засукавши рукави - інакше не вміємо. Але не менш важливо у цій ситуації врятувати Металіст. Угода про оренду Дніпром-1 наших гравців може забезпечити гідне фінансування харківського клубу та його академії у сезоні-2022/23", зазначив Красніков.