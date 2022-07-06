Монца розпочала переговори з Шахтарем щодо Марлона

На бразильця претендує кілька клубів Серії А

Джерело - Чемпіон.

Італійська Монца намагається підписати захисника Шахтаря Марлона.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Новачок Серії А вже розпочав переговори з гірниками щодо трансферу бразильця.

Повідомлялося, що Монца вже зробила пропозицію Марлону щодо особистого контракту. Інтерес до гравця Шахтаря також виявляють Фіорентина, Сампдорія та ПСВ.

Раніше Марлон не погодився на перехід до Трабзонспору. Каменем спотикання у переході бразильця стала дружина футболіста, яка відмовилася від переїзду до Туреччини.

Марлон приєднався до гірників улітку минулого року. За його перехід із Сассуоло донецький клуб заплатив 12 мільйонів євро. Захисник провів за Шахтар 22 матчі у всіх турнірах та виграв із командою Суперкубок України минулого року.

За підсумками минулого сезону Монца вперше у своїй історії вийшла до Серії А. Шахтар посів перше місце в УПЛ та зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.