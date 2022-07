Монца розпочала переговори з Шахтарем щодо Марлона

Італійська Монца намагається підписати захисника Шахтаря Марлона.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Новачок Серії А вже розпочав переговори з гірниками щодо трансферу бразильця.

Повідомлялося, що Монца вже зробила пропозицію Марлону щодо особистого контракту. Інтерес до гравця Шахтаря також виявляють Фіорентина, Сампдорія та ПСВ.

