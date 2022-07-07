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Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду

Сьогодні 14:14 171 0
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед не хотів відпускати Роналду цього літа, але поведінка португальця спонукає "дияволів" до трансферу.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на The Sun.

Кріштіану не з'явився на третє поспіль тренування та досі не відповів клубу, чи поїде в передсезонний тур Азією та Австралією. Керівництво МЮ не має бажання встрягати в затяжну трансферну сагу та втримувати форварда проти його волі.

Манчестер Юнайтед прийме пропозицію, яка влаштує клуб та футболіста. Така пропозиція може незабаром надійти. Як інформує журналіст Піт О'Рурк, Челсі готує оффер щодо Роналду в розмірі 14 мільйонів фунтів.

Рік тому Кріштіану перейшов у Манчестер з Ювентуса за 12 млн. У минулому сезоні Роналду провів за "червоних дияволів" 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 24 голами й 3 результативними передачами.

Нагадаємо, Роналду зацікавив Барселону.

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