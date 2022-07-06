Шахтар закупив каски та аптечки на потреби МВС України

Кошти на купівлю було зібрано під час весняної серії благодійних матчів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар закупив необхідні товари для Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Клуб передав 750 захисних касок та 1500 медичних аптечок, останні виготовлені за спеціальним замовленням за кордоном.

Кошти на купівлю касок було зібрано під час весняної серії благодійних матчів, аптечок (3,2 мільйона гривень) - з благочинної гри проти Олімпіакоса.

Загалом 5 товариських поєдинків туру принесли дохід у 13,2 мільйона гривень. Всього благодійні проєкти Шахтаря і партнерів клубу в цей період зібрали 25,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, Монца розпочала переговори з Шахтарем щодо Марлона.