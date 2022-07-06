Угода з українцем розрахована на один рік

Джерело - ФК Кривбас.

Голкіпер Богдан Сарнавскький підписав новий контракт з Кривбасом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний воротар став повноцінним гравцем команди. Угода з українцем розрахована на один рік.

У минулому сезоні Сарнавський виступав за Кривбас у Першій лізі. На його рахунку 19 матчів, 9 з яких на нуль. Він провів усі 1710 хвилин у першому колі чемпіонату.

Раніше голкіпер також захищав кольори Арсеналу, Шахтаря, Ворскли, Вереса, Львова та Дніпра-1. Другу половину сезону 2021/22 він провів у Хапоелі Тель-Авів.

Нагадаємо Кривбас підписав голкіпера Інгульця.