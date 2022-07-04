Кривбас підписав голкіпера Інгульця

Кривбас підписав сьомого новачка у літнє міжсезоння.

Кривбас підписав 30-річного воротаря Андрія Кліщука.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Голкіпер підписав однорічний контракт.

Останнім клубом Андрія був Інгулець, у який він перейшов у січні 2022 року, але через війну, яку розпочали російські окупанти в Україні, він так і не зіграв жодного офіційного матчу.

Раніше Кривбас підписав захисників Тимура Стецькова й Віталія Вернидуба, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна та Дмитра Хомченовського, а також нападника Дениса Устименка.

Нагадаємо, Кривбас оголосив про відхід 18 гравців.