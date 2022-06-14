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Бордо Ігнатенка відправили до третього дивізіону Франції

Сьогодні 21:37 252 0
У команди фінансові труднощі
Бордо Ігнатенка відправили до третього дивізіону Франції
#Бордо

Джерело - tribuna.com.

У зв’язку з фінансовими проблемами Бордо був понижений до третього за рангу дивізіону французького футболу – Національ 1.

Про це повідомляє RMC Sport.

Таке рішення прийняв національний департамент по контролю за фінансами футбольних клубів. В минулому сезоні команда вилетіла з Ліги 1 до Ліги 2. 

За команду виступає український півзахисник Данило Ігнатенко. Раніше повідомлялось, що Бордо хоче зберегти його, попри виліт.

В минулому сезоні Бордо зайняв останнє, 20-те місце у Лізі 1. Команда є шестиразовим чемпіоном Франції.

Актуально: Ігнатенко: Буду радий залишитися в Бордо

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