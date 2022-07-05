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Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб

Сьогодні 18:15 124 0
Кріштіану хоче поборотися за трофеї
Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Independent.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб перейти у команду, яка може виграти Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє Independent.

Бажання знову виграти це змагання, або принаймні національний чемпіонат - його головна мотивація на найближче майбутнє.

Зараз його зарплата перевищує 500 тисяч фунтів стерлінгів в тиждень, а деякі джерела повідомляють, що фактично він отримує понад 700 000 фунтів стерлінгів.

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37-річний гравець настільки прагне поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів, що готовий піти на значні компроміси, щоб перейти в клуб, який дав би йому такий шанс.

Серед основних варіантів - Челсі, Баварія та ПСЖ. Але перехід у французьку команду є набагато менш ймовірним.

Також існує ймовірність того, що він не зможе знайти команду, яка ним зацікавиться, тоді йому доведеться залишитись в МЮ.

Нагадаємо, президент Барселони обговорював можливий трансфер Роналду.

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