Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб

Джерело - Independent.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб перейти у команду, яка може виграти Лігу чемпіонів.
Про це повідомляє Independent.
Бажання знову виграти це змагання, або принаймні національний чемпіонат - його головна мотивація на найближче майбутнє.
Зараз його зарплата перевищує 500 тисяч фунтів стерлінгів в тиждень, а деякі джерела повідомляють, що фактично він отримує понад 700 000 фунтів стерлінгів.
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37-річний гравець настільки прагне поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів, що готовий піти на значні компроміси, щоб перейти в клуб, який дав би йому такий шанс.
Серед основних варіантів - Челсі, Баварія та ПСЖ. Але перехід у французьку команду є набагато менш ймовірним.
Також існує ймовірність того, що він не зможе знайти команду, яка ним зацікавиться, тоді йому доведеться залишитись в МЮ.
Нагадаємо, президент Барселони обговорював можливий трансфер Роналду.